Kulttuuri
Suomussalmelainen Janne Seppänen kannustaa tutustumaan omaan perinteeseen – ”Runolaulu on alkuperäinen laji, jonka elintilaa vieraslajit ovat syöneet”
Suomussalmelainen Janne Seppänen kertoo, että hän on seikkaillut runolaulumaailmassa, mutta ei ole perehtynyt syvällisesti runolauluun vaan yleisesti ottaen Kainuusta tallennettuihin kansansävelmiin.
Tuhansia vuosia vanha runolauluperinne ei kuulu enää samalla tavalla ihmisten arkeen kuin aikanaan, mutta tänä päivänä se on tärkeä osa elävää kulttuuriperintöä.
Runolaulu on tullut tutuksi erityisesti Elias Lönnrotin kokoaman ja toimittaman Suomen kansalliseepoksen Kalevalan kautta, vaikka perinteen