Paikallisuutiset
Päivittyvä seuranta: Missä on Kainuun neljän suurimman kunnan halvin ja kallein polttoaine?
Seuraamme tässä artikkelissa polttoaineen hintaa Kajaanissa, Kuhmossa, Sotkamossa ja Suomussalmella tiistaista perjantaihin 13. maaliskuuta asti.
Polttoaineen, tai tuttavallisemmin bensan hinta, on jokaisen asiansa osaavan toriparlamentin kestopuheenaihe.
Erityisesti polttoaineen hinta puhuttaa aikoina, jolloin raakaöljyn hinta on nousussa. Sellainen tilanne on nytkin, kun Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäys Iraniin ja Iranin vastahyökkäykset v