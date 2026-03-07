Kotimaa

Tuotepäällikkö Pauli Eskelinen joutui lapiomieheksi, kun olosuhteet yllättivät. – Oikea tilannenopeus ratkaisee aina, hän muistutti. Kuva: Kari Pitkänen

Jäärata-ajo muuttui selviytymistaisteluksi – paraskaan ajoneuvoavustin ei takaa kammokelissä mitään

Ajaa piti mieli virkeänä, kaasu keveänä ja katse tiukasti tummissa ajourissa. Päivä osoitti, että kiinalaisilla on vielä töitä ajonvakautuksen toteuttamisessa.

Kari Pitkänen
Kainuun Sanomat

Sen piti olla huoleton ja aurinkoinen ratapäivä entisellä Rautuvaaran kaivosalueella Kolarissa.

Siitä tuli aikamoinen selviytymistaistelu jäätävää vaakaräntää, purevaa tuulta ja maaston muodot nielevää tasaista harmautta vastaan. Lapin arktisuus yllätti.

Tarkoitus oli kokeilla Mercedes-Benzejä, Smarti

