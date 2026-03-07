Urheilu

Kajaanilainen urheiluampuja Sampo Voutilainen tähtäsi kuudenneksi ilmapistoolin EM-finaalissa. Kuva: Miika Manninen

Kajaanin pistooliässän EM-kisaurakka oli onnistunut: ”Voin olla todellakin tyytyväinen”

Kajaanilainen Sampo Voutilainen pääsi ensimmäisenä suomalaisena miesampujana pistooliammunnan EM-finaaliin lähes 20 vuoteen.

Kainuun Sanomat

Pistooliammunnan kilpailuissa todella pienet marginaalit ratkaisevat paljon.

Sen voi allekirjoittaa kajaanilainen Sampo Voutilainen, joka kilpaili maaliskuun alussa Armenian Jerevanissa ilma-aseiden EM-kilpailuissa.

10 metrin ilmapistoolissa Voutilainen selvitti tiensä komeasti finaaliin olemalla peru

