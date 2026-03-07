Urheilu

Kajaanin Hokki ja KJT Haukat pelaavat U20 Mestiksen karsintasarjassa. Kuuden joukkueen sarjasta vain kaksi parasta saavat sarjapaikan U20 Mestikseen ensi kaudeksi. Kuva: Pekka Pajala

Hokin U20-joukkue joutuu karsimaan sarjapaikasta: ”Karsinnoissa pitää olla henkisesti vahva”

Hokin U20-joukkueen kausi jatkuu karsinnoissa ensi viikolla. Kaikki karsintavastustajat eivät ole vielä selvillä.

Kajaanin Hokin U20-ikäluokan joukkue suuntasi lauantaiksi Joensuuhun, jossa sitä odotti ennakkoon pakkovoiton ottelu.

Joukkueen tilanne U20 Mestiksessä oli lauantaihin lähtiessä hankala. Hokin kanssa samoista sijoista taistellut JYP Akatemia voitti keskiviikkona ja sysäsi Hokin pois sarjassa säilyjie

