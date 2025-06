Paikallisuutiset

Uusi podcast alkaa! Enkelikylä Angeli lisää Antti Hanhivaaran katoamisen mystisyyttä

Inarilaisen päätoimittaja Jaakko Peltomaa uskoo, että joku tietää mitä Antti Hanhivaaralle tapahtui. Kuva: Eetu Kupulisoja

Vuokko Lahti Kainuun Sanomat

Kalmalahti-podcast ilmestyy perjantaisin.

Ivalolaisen Antti Hanhivaaran katoaminen syksyllä 2006 on yksi tunnetuimpia suomalaisia katoamistarinoita. Miksi juuri se on noussut koko kansan tietoisuuteen, vaikka moni muu katoamistapaus on painunut unholaan?

Inarilainen-paikallislehden päätoimittaja Jaakk