Viihde

Vesi ja polte vähissä

Pekka Eronen Kainuun Sanomat

Veden vartija

Yle Teema & Fem klo 21.10

**

Emmi Itärannan esikoisromaani Teemestarin kirja on melankolinen tulevaisuudenkuvaus maailmasta, jossa makeasta vedestä on tullut harvinaisuutta. Sen eleetön kerronta puhuttelee näinä aikoina, kun kuivuus on todella ongelma eri puolilla maailmaa. Ikävä kyllä ku