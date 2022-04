Ruoka

Vihreä parsa on kevään odotettu herkku – Yksinkertainen salaatti parsasta ja nuudeleista tuo pöytään raikkaan tuulahduksen aasialaisesta makumaailmasta

Julkaistu: 14.4.2022 klo 6:35

Parsa on hienostunut herkku, jonka seurana on perinteisesti tarjottu hollandaisekastiketta. Tänä keväänä vaihtelua kastikkeeseen tuo avokado. Klassinen italialainen tonnatokastike on sekin koukuttava kaveri parsalle.