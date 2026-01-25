Ihmiset

Kolme kertaa viikossa Veikko Pirnes lähtee AA-ryhmään, koska tietää tarvitsevansa ryhmän tukea pysyäkseen raittiina. Hänen päiviinsä kuuluu Ainalissa sijaitsevasta, tällä hetkellä vuokralla olevasta kotitalosta huolehtimista ja oleilua kotosalla. Kuva: Anne Mattila

Viinapiru piti Veikko Pirnestä vuosia pinteessä – ”En olisi elossa ilman AA-ryhmän tukea”

Nousu kadunmiehestä yhteiskunnan jäseneksi oli pitkä ja raskas, mutta välttämätön. Ilman 30 vuotta sitten perustamaansa AA-ryhmää Veikko Pirnes tuskin olisi enää kertomassa tarinaansa ja rohkaisemassa muita viinan kanssa kamppailevia tekemään samoin.

Anne Mattila Kainuun Sanomat

Veikko Pirnes hämmästelee ”viinapirun” viekkautta ja sitä, miten herkästi se ottaa vallan ihmisestä. Pirnes tietää, mistä puhuu, sillä hän on raitis alkoholisti. Hän on elänyt jo reilut 31 vuotta päivän kerrallaan, kuten AA:ssa opetetaan.

AA:sta huolimatta kaikki Pirneksen päivät tuona aikana eivät o