Paikallisuutiset
Vikingloton yli 16 miljoonan porukkavoitto osui myös Kajaaniin – kajaanilaispelaaja saa noin 600 000 euroa
Helsinkiläisen miehen laatima porukkapeli oli myynnissä kaikille Veikkauksen asiakkaille.
Vikingloton arvonnassa (51/2025) keskiviikkona löytyi yksi ainoa täysosuma.
Onnekas rivi löytyi helsinkiläisen miehen laatimasta porukkapelistä, jossa oli mukana 26 pelaajaa eri puolilta maata.
Voittajaporukassa on mukana kajaanilainen pelaaja.
Järjestelmäpelinä pelattu rivi toi koko porukalle yhteensä