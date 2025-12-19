Paikallisuutiset

Vikinglotto on maailman ensimmäinen monikansallinen lottopeli, jossa on nykyisin mukana kymmenen maata. Kuva: Veikkaus

Vikingloton yli 16 miljoonan porukkavoitto osui myös Kajaaniin – kajaanilaispelaaja saa noin 600 000 euroa

Helsinkiläisen miehen laatima porukkapeli oli myynnissä kaikille Veikkauksen asiakkaille.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vikingloton arvonnassa (51/2025) keskiviikkona löytyi yksi ainoa täysosuma.

Onnekas rivi löytyi helsinkiläisen miehen laatimasta porukkapelistä, jossa oli mukana 26 pelaajaa eri puolilta maata.

Voittajaporukassa on mukana kajaanilainen pelaaja.

Järjestelmäpelinä pelattu rivi toi koko porukalle yhteensä

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä