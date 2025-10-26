Paikallisuutiset
”Virheitä ei saa pelätä” – Jaana ja Jari Järvelä ovat ehtineet rakentaa useamman talon
Jari Järvelä vannoi parikymppisenä, ettei koskaan rakenna yhtään mitään. Sitten hän tapasi Jaanan. Nyt pariskunta on ehtinyt rakentaa ja remontoida itselleen useamman kodin. Millaisia neuvoja he antaisivat omasta taloprojekteista haaveileville?
Heikkopäistä saattaisi hirvittää, kun ajattelee Jaana ja Jari Järvelän rakennus- ja remonttihistoriaa. Pariskunnalla on Kaustisella käynnissä jo kolmas talonrakennusprojekti – tällä kertaa paritalo.
Vuosien varrella Järvelät ovat ehtineet lisäksi perusteellisesti remontoida Kaustisella useamman omako