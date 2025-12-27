Paikallisuutiset

Adventure Centerin toiminnassa koirilla on suuri rooli. Kuva: Jarmo Nikolai

Virolainen Briidik Bull osti vanhan koulun Sotkamosta ja remontoi sen – nyt rakennuksessa pyörii matkailuyritys

Priidik Bull osti vanhan koulun Sotkamosta vaimonsa Kaili-Helenan kanssa viime vuoden toukokuussa.

Kainuun Sanomat

Yrittäjäpariskunta muutti Suomeen halusta yhdistää yritystoiminta, luonnonläheinen elämä ja kiinnostus vanhoihin rakennuksiin. Priidik Bull kertoo kunnostaneensa elämänsä aikana useita vanhoja taloja.

– Rakastan hiihtämistä ja vanhoja taloja. Vanhoissa rakennuksissa on historia ja oma tunnelmansa, Bu

