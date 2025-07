Ihmiset

Kaupunginjohtaja Juhana Juntunen ojensi maanantaina 21.7. kunniakirjan Vuoden mökkiläinen Samuli Kiiverille, mukana oli myös Annina Kiiveri. Kuva: Mari Heikura

Vuoden mökkiläinen etsii Kuhmosta mökkiä jo kaverillekin

Mari Heikura Kainuun Sanomat

Laitilasta Viiksimoon, reilut 700 kilometriä.

Siinä on Kuhmon Vuoden mökkiläinen Samuli Kiiverin mökkimatka. Hänelle itselleen tuo taival on tuttu jo lapsuudesta, oma perhe on kulkenut vuosittain mökille noin kymmenen vuoden ajan.

Mökki sijaitsee aivan Viiksimontien päässä ja se on Samulin isän kotita