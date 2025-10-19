Urheilu
Vuoden pesäpalloilija Hannes Pekkinen kertoo, että menestys on vaatinut kovaa treeniä monta vuotta – Paljon on kiinni myös itseluottamuksesta
Hannes Pekkinen kuvailee, että eniten kehitystä on tapahtunut henkisessä latautumisessa. ”Jos haluaa olla huippu, niitä ohi-iltoja ei tule sisä- eikä ulkopelissä”.
Sotkamon Jymyn pelaaja, Kiteen pallon kasvatti, Hannes Pekkinen palkittiin perjantaina 17. lokakuuta Pesisgaalassa Miesten Superpesiksen Vuoden pesäpalloilijana. Pääpalkinnon arvo on tuhat euroa.
Tämän lisäksi 26-vuotias Pekkinen valittiin Kultaisen mailan ja Kultaisen räpylän saajaksi. Ne ovat palki