Vuokatin Vaellus sopii erinomaisesti esimerkiksi työyhteisön liikuntapäiväksi tai vaikkapa urheilujoukkueen hieman erilaiseksi treenipäiväksi, Kainuun Liikunta ry vinkkaa tiedotteessaan. Kuva: Kainuun Liikunta

Vuokatin Vaelluksella suunnataan uudistetulle reitille – ”Keimalta avautuu yksi reitin hienoimmista maisemista”

Tänä vuonna tapahtumakeskus ja sekä vaelluksen aloituspiste että maali sijaitsevat Vuokatinvaaran huipulla.

Vuokatin Vaellus vaelletaan lauantaina 20. syyskuuta 13 kilometrin pituisella ympyräreitillä. Reitti pohjautuu UKK-reitin lisäksi Sapporon polkuun ja latupohjiin.

– Reitti lähtee Vuokatinvaaran päältä alas UKK-reittiä ja kääntyy pian Sapporon polulle, jota pitkin kuljetaan aina Keiman laelle asti. Ke

