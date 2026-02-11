Urheilu

Vaaran HS100-mäki on nykyisin toimeton ja sen kohtaloksi tulee purkaminen. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Vuokatti putosi maan tärkeimpien mäkikeskusten joukosta, mutta osaaminen kiertää joukkueiden mukana maailmalla

Vuokatti Sportissa pienen maan yhteinen strategia nähdään hyvänä ja jaetaan tavoite lajien harrastajamäärien kasvattamisesta.

Kasperi Lumijärvi Kainuun Sanomat

Suomen Hiihtoliitto tiedotti tammikuussa yhdistäneensä voimansa mäkikeskuskaupunkien kanssa mäkihypyn ja yhdistetyn olosuhteiden turvaamiseksi. Keskeisiksi mäkikeskuskaupungeiksi Hiihtoliitto listasi Jyväskylän, Kuopion, Kuusamon, Lahden ja Rovaniemen.

Selvitysten myötä Hiihtoliitto ja mainitut mäkik