Urheilu
Vuokatti putosi maan tärkeimpien mäkikeskusten joukosta, mutta osaaminen kiertää joukkueiden mukana maailmalla
Vuokatti Sportissa pienen maan yhteinen strategia nähdään hyvänä ja jaetaan tavoite lajien harrastajamäärien kasvattamisesta.
Suomen Hiihtoliitto tiedotti tammikuussa yhdistäneensä voimansa mäkikeskuskaupunkien kanssa mäkihypyn ja yhdistetyn olosuhteiden turvaamiseksi. Keskeisiksi mäkikeskuskaupungeiksi Hiihtoliitto listasi Jyväskylän, Kuopion, Kuusamon, Lahden ja Rovaniemen.
Selvitysten myötä Hiihtoliitto ja mainitut mäkik