Yhdessä: Kasva urheilijaksi -leirit kainuulaisten nuorten urheilijoiden tukena kohti urheilullista elämäntapaa

Roosa Kananen Kainuun Sanomat

Kainuun Kasva urheilijaksi -leirit käynnistettiin uudestaan marraskuussa 2020 Kajaanin urheilukampus -kehittämishankeen aikana, jolloin leirejä alkoi koordinoimaan Kainuun Liikunta ry. Leirin suunnittelussa sekä toteutuksessa oli tärkeässä roolissa Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelijat.

Kasva urheilijaksi -leirin osallistujat ja ohjaajat toukokuussa 2024.

Tästä eteenpäin leirejä on järjestetty lukuvuosittain yhdestä kolmeen, ja toimintaa on kehitetty koko ajan. Leirien kehittämisen osalta avainasemassa on toiminut jälleen Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopiskelijat, jotka ovat tehneet kehitystyötä leirien parissa osana harjoittelujaan sekä projektiopintoja.

Kainuun Liikunnalla syventävässä harjoittelussa tehdyn kehittämistehtävän tuotokseen leiriläinen kirjaa itselleen tavoitteet leirille ja suunnittelee, kuinka tavoitteet saavutetaan.

Leirien kehittäminen on osallistujamääränkin perusteella mennyt oikeaan suuntaan, sillä jokaiselle leirille on osallistunut vähintään 20 nuorta urheilijaa. Lukuvuoden 2023–2024 aikana leireillä harjoitteli yhteensä jopa 46 kainuulaista nuorta urheilijan alkua monipuolisesti eri lajien parista.

Leirien sisältöjen suunnittelua ohjaa Suomen Olympiakomitean Kasva urheilijaksi -sisällöt, joiden avulla jokaiselle leirille määritellään oma teema, jonka punaista lankaa seuraten liikunnanohjaajaopiskelijat suunnittelevat leirin harjoitukset ja saavat itselleen arvokasta ohjauskokemusta.

Kainuun Liikunnalla harjoittelussa olleet liikunnanohjaajaopiskelijat Mirva Birling ja Siiri Peura ohjaamassa treenin loppujäähdyttelyä.

Leireillä pääsee tutustumaan ja harjoittelemaan liikuntaluokkien soveltuvuuskokeisiin, mikä tukee liikuntaluokalle tähtäävän oppilaan tavoitteita päästä yläkouluun joko Lehtikankaan koulun liikuntapainotteiselleluokalle tai Tenetin koulun liikuntaluokalle. Kaikki soveltuvuuskokeiden testin osat ovat nähtävillä ja harjoiteltavissa osoitteessa www.soveltuvuuskoe.fi

Kasva urheilijaksi -leirien vastaavan näkökulmasta ehdottomasti parasta leireissä on saada seurata uusien kaverisuhteiden syntymistä yli laji- ja kuntarajojen sekä huomata liikunnan ja onnistumisten tuomat positiiviset tunteet, jotka luovat jokaiselle leirille oman ainutlaatuisen tunnelmansa.

Kaiken tämän lisäksi leirien aikana pääsee tutustumaan mahtaviin tuleviin liikunnanalan ammattilaisiin.

Mikä Kasva urheilijaksi -leirit Tarkoitettu aktiivisesti harrastaville 5.–7. -luokkalaisille Kainuun nuorille urheilijoille. Lisätietoa leireistä osoitteessa www.kainuunliikunta.fi Seuraava leiri järjestetään 14.-15.11.2024 Vuokatin urheiluopistolla, ja ilmoittautuminen leirille on avoinna 31.10. saakka tai kun kaikki leiri paikat on täytetty.

Kirjoittaja on Kainuun Liikunnan ja Kajaanin urheilukampuksen koordinaattori