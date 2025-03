Paikallisuutiset

MLL:n kyselyn mukaan nuoret kokevat jäävänsä päätöksenteon ulkopuolelle. Turva-taan äänestyspäätöksillämme myös nuorten oikeude Kuva: Antti Ranki

Yhdessä: Perheiden ääni kuuluviin tulevissa alue- ja kuntavaaleissa

Neetta Nousiainen Kainuun Sanomat

Kunta- ja aluevaalit ovat täällä. MLL:n vaalivaikuttamisen teema vuonna 2025 on Lapset ja nuoret mielessä – uusia tuulia tulevaisuuteen. Olemme mukana myös valtakunnallisessa Anna ääni lapselle -kampanjassa. Kuntavaalit ovat lasten ja nuorten kannalta tärkeimmät vaalit.

Vaalitavoitteissa on myös kansalaisjärjestöjen ja kunnan kumppanuuden vahvistaminen ja sille pysyvän rakenteen luominen. MLL:n Kainuun piiri on arjen apuna perheille yhdessä yhteistyökumppaneidensa ja paikallisyhdistystensä kanssa ja järjestää tukioppilastoimintaa kaikissa Kainuun ja Vaalan yläkouluissa.

MLL:n vaalitavoitteissa korostetaan myös kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyötä, jonka tulee olla lapsi-, nuori- ja perhelähtöistä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

MLL toteutti syyskuussa 2024 verkkokyselyn lapsille ja nuorille siitä, mitkä ovat heidän mielestään tärkeitä kunnissa ja hyvinvointialueilla edistettäviä asioita. Lapset ja nuoret nostivat heille tärkeinä asioina erityisesti lasten ja nuorten harrastukset ja vapaa-ajan, koulunkäynnin ja opiskelun sekä niihin liittyvät resurssit, mielenterveystyön sekä nuorisotyön ja nuorten palvelut.

Myös perheiden palvelupolut on tehtävä selkeiksi, jotta perheet löytävät helposti tarvitsemansa avun erilaisiin tilanteisiin. Lapsilta, nuorilta ja vanhemmilta on tärkeä kerätä jatkuvasti palautetta palveluista, ja hyödyntää heidän näkemyksiään palvelujen kehittämisessä sekä julkisella sektorilla että kansalaisjärjestöjen toiminnassa. Ratkaisun tähän tarjoaa verkostomainen perhekeskustoimintamalli.

Perhekeskus on palvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä edistävät, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Perhekeskus yhteensovittaa kuntien ja hyvinvointialueiden sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa.

Yksi MLL:n vaalitavoitteista onkin perhekeskustoiminnan vahvistaminen kumppanuussopimuksiin perustuen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kainuussa on koko maan suurin epäsuhta naisten ja miesten määrien välillä. Kunnissa ja hyvinvointialueilla on siis toteutettava pitkäjänteistä ja luottamusta luovaa lapsi- ja perhepolitiikkaa ja erityisesti Kainuussa on huomioitava myös naisnäkökulma.

Perheiden hyvinvointi on sidoksissa naisten hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Pitäkäämme mielessä, että tällä viikolla vietetään sekä tasa-arvon päivää että rasismin vastaista viikkoa.

Kunta- ja aluevaaleissa valitaan tärkeitä päättäjiä. Valtuustot päättävät juuri niistä asioista, jotka vaikuttavat välittömään arkeemme. Perheiden hyvinvointi on koko yhteiskunnan etu.

Kevään vaaleissa meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisena perheiden tulevaisuus näyttäytyy. Pidetään yhdessä ääntä perheiden puolesta!

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

MLL:n vaaliohjelman löydät täältä: Kunta- ja aluevaalit 2025 - Mannerheimin Lastensuojeluliitto Anna ääni lapselle -kampanja: Anna ääni lapselle | Lastensuojelun Keskusliitto

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.