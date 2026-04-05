Kajaanin Kaupunginlammen ulkokuntosali mahdollistaa matalan kynnyksen ulkokuntoilun. Arkistokuva. Kuva: Maria Hoppania

Yhdessä: Saavutettavat liikuntapaikat vahvistavat hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta

Lähellä olevat, esteettömät ja helposti käytettävät ulkoliikuntapaikat avaavat liikkumisen mahdollisuuksia yhä useammalle kuntalaiselle.

Ira Liuski Kainuun Sanomat

Liikunnan saavutettavuus rakentuu arjen lähelle, ja kuntien ylläpitämät liikuntapaikat ovat monelle kainuulaiselle tärkeä osa arkea. Ne tarjoavat mahdollisuuden liikkumiseen ja virkistäytymiseen ilman suuria taloudellisia panostuksia. Kunnalliset liikuntapaikat muodostavatkin merkittävän osan ihmisten arkea ja hyvinvointia tukevista ratkaisuista.

Tänä vuonna kevät saapui varhain, mikä innostaa ihmisiä ulos. Erilaiset ulkoliikuntapaikat kasvattavatkin suosiotaan myös Kainuussa. Tämä näkyy myös kuntien panostuksessa rakentaa niin ulkokuntosaleja kuin kuntoportaita tai erilaisia lähiliikunta-alueita. Lähes jokaisesta Kainuun kunnasta löytyy jo kuntoportaat, joista viimeisimpänä ovat valmistuneet kuntoportaat Paltamoon ja Hyrynsalmelle.

KUVA: Kajaanin kuntoportaat innostavat niin kuntoliikkujia kuin urheilijoita

Ulkoliikuntapaikkojen suosio perustuu helppoon saavutettavuuteen.

Niihin voi mennä ilman ajanvarausta, ilman jäsenyyttä ja lähtökohtaisesti juuri silloin, kun se parhaiten omaan arkeen sopii. Yhä useampi haluaakin liikkua omalla tavallaan, omassa tahdissaan ja omilla ehdoillaan. Tähän on myös kuntien pystyttävä vastaamaan.

Yhä useammin ulkoliikunta-alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan myös esteettömyys. Esteetön ympäristö edistää yhdenvertaisuutta ja laajentaa sen myötä kaikkien kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia.

Kyse on myös laajemmin alueen vetovoimasta ja siitä, millaiset edellytykset ihmisillä on ylläpitää omaa hyvinvointiaan lähiympäristössään. Esteettömyys ei siis ole vain erityisryhmiä koskettava kysymys, vaan se hyödyttää kaikkia. Kun liikuntapaikka on helppokäyttöinen, turvallinen ja selkeä, kynnys sen käyttämiseen madaltuu kaikkien kuntalaisten osalta.

Kuva Sotkamon Syntiniemen näköalapaikalta. Syntiniemen esteetön luontovirkistysalueella huomioidaan erilaiset toiminnan rajoitteet. Arkistokuva. Kuva: Leila Arffman

Ulkona liikkumiseen liittyy luontevasti hyvinvointi, palautuminen ja luonnossa oleminen.

Meillä Kainuussa luonto on useimmiten heti oven takana. Kunnissa suunnitellaankin erilaisia lähialueen kävely- ja lenkkipolkuja, jotka mahdollistavat liikkumaan lähtemisen matalalla kynnyksellä. Yksi tällainen vasta valmistunut luonnon ja hyvinvoinnin yhdistävä monimuotoinen luontokohde löytyy Sotkamosta lähes keskeltä kirkonkylää.

Syntiniemen esteetön luontovirkistysalue on kaikille avoin retkeilykohde, jossa rakentamisen yhteydessä on huomioitu erilaiset toiminnan rajoitteet. Esimerkiksi näkörajoitteisia henkilöitä varten on yleisopasteessa kohokartta, kohomerkinnät ja opasteet pistekirjoituksella.

Luontoreitin esteettömyyskuvaus perustuu Invalidiliiton ESKEH-menetelmän mukaiseen rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitukseen.

VIDEO: Syntiniemen retkeilykohteessa on huomioitu erilaiset toiminnanrajoitteet

Kainuun kunnat ovat mukana Kainuun Liikunnan hallinnoimassa ESR+-rahoitteisessa LIEKKI – liikunta elämäntavaksi kaikille -kehittämishankkeessa.

Hankkeen keskeisimpiä päämääriä on liikkumismahdollisuuksien saavutettavuuden edistäminen. Osana tätä teemaa esimerkiksi Hyrynsalmella on päätetty laatia kunnan liikuntapaikoista esteettömyyskuvailut. Esteettömyyskuvailuja voidaan toteuttaa niin rakennetussa ympäristössä kuin luontokohteissakin.

Esteettömyyskuvailu on esteettömyyskartoitusta kevyempi, mutta se auttaa merkittävästi käyttäjiä saamaan kattavasti ennakkotietoa liikuntapaikoista ja niissä toimimisesta.

Esteettömyys ja saavutettavuus näkyy yhä useammin myös lasten leikkipuistojen rakentamisessa. Kajaanissa käynnistyy kesällä 375-juhlavuoden kunniaksi uuden leikkipuiston rakentaminen Kajaanihallin läheisyyteen.

Asukasäänestyksen voittanut ehdokas huomioi niin leikkivälineistössään, pinnoitteissaan kuin värinkontrasteissaan esteettömyyden ja saavutettavuuden mahdollisimman laajasti. Lisäksi tavoitteena on, että uusi leikkipuisto palvelee laajasti eri-ikäisiä lapsia.

Kirjoittaja työskentelee Kainuun Liikunnan soveltavan liikunnan asiantuntijatehtävissä ja toimii LIEKKI -liikunta elämäntavaksi kaikille -hankkeen projektipäällikkönä.

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.