Yhdysvalloissa koronatapausten ennätyspäivä – Trump: Lääkärit saavat lisää rahaa, kun joku kuolee covidiin

Yhdysvallat teki perjantaina kyseenalaisen ennätyksen todettujen koronatartuntojen määrässä yhden vuorokauden aikana.

Tartuntoja todettiin 100 233, mikä on 9 000 tapausta enemmän kuin torstaina. Aiempi ennätyslukema 97 894 kirjattiin Intiassa syyskuussa. Yhdysvaltojen omat ennätykset ovat rikkoutuneet nyt kymmenenä peräkkäisenä päivänä.

Yhteensä tartuntoja on todettu Yhdysvalloissa noin yhdeksän miljoonaa, mikä on lähes kolme prosenttia liittovaltion väestöstä. Kuolleita on noin 229 000, mikä sekin on ylivoimainen ennätys maailmassa.

Ehdokkaat täysin eri linjoilla

Tilanteesta huolimatta istuva presidentti Donald Trump ei ole lieventänyt epidemiaa koskevia puheitaan ja taudin vähättelyä. Perjantain vaalitilaisuudessaan hän sanoi maansa terveydenhuollon edustajien liioittelevan kuolleisuuslukuja taloudellisista syistä.

– Lääkärimme saavat lisää rahaa jos joku kuolee covidiin, hän väitti vaalitilaisuudessaan Michiganissa.

Trump myös varoitti vastaehdokkaansa Joe Bidenin "kieltävän" yhdysvaltalaisia kokoontumasta kiitospäivän ja joulun viettoon, mikäli tulee valituksi. Trump kritisoi muutenkin voimakkaasti epidemian rajoittamiseen tähtääviä toimia.

– Teidän on avattava osavaltionne ja tehtävä se nopeasti, Trump sanoi toisessa perjantain vaalitilaisuudessaan WIsconsinissa.

Biden puolestaan sanoi Trumpin antaneen periksi viruksen vastaisessa taistelussa ja tuomitsi presidentin terveydenhuollon ammattilaisiin kohdistuneen "hyökkäyksen".

– Toisin kuin Donald Trump, me emme antaudu virukselle, Biden sanoi omassa vaalitilaisuudessaan Minnesotassa.

Pahimmassa koronatilanteessa on useita vaalien tulokselle ratkaisevia eli niin sanottuja vaa'ankieliosavaltioita.

Karu mallinnus vuoden 2021 alkuun

Kun ehdokkaat valmistautuvat neljän päivän kuluttua koittavaan vaalipäivään, painii maan terveydenhuolto pahenevan epidemian kanssa.

Kokonaisluvun lisäksi vakavien tapausten määrä kasvaa. Kuusi osavaltiota raportoi, että niillä on sairaalahoidossa enemmän koronapotilaita kuin kertaakaan pandemian alettua.

Koronaviruksen aiheuttamaan covid-19 -tautiin kuoli torstaina yli tuhat ihmistä. Kuukausittainen kuolleiden määrä on pysynyt viime kuukausina sitkeästi noin 22 000:ssa.

Washingonin yliopiston päivitetty mallinnus ennakoi, että luku alkaa nousta marraskuussa ja yltää tammikuussa jopa 72 000 kuolemaan kuukaudessa.