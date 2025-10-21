Paikallisuutiset
Yksi hylkäysperuste selvisi –Škoda Group pyrki vaikuttamaan pääkaupunkiseudun ratikkahankintaan epäasiallisesti
Škoda Group vie Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n tekemän hankintapäätöksen markkinaoikeuteen.
Škoda Group pyrki vaikuttamaan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n raitiovaunuhankintaan epäasiallisella tavalla, mikä johti osaltaan Škodan tekemän tarjouksen hylkäämiseen.
Kaupunkiliikenteen hallituksen puheenjohtaja Eetu Kinnunen kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että Škoda on hankintapr