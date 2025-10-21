Paikallisuutiset

Škoda Group oli mukana Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteen raitiovaunukilpailutuksessa, mutta ei tullut valituksi. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Jussi Pohjavirta

Yksi hylkäysperuste selvisi –Škoda Group pyrki vaikuttamaan pääkaupunkiseudun ratikkahankintaan epäasiallisesti

Škoda Group vie Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n tekemän hankintapäätöksen markkinaoikeuteen.

Kainuun Sanomat

Škoda Group pyrki vaikuttamaan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n raitiovaunuhankintaan epäasiallisella tavalla, mikä johti osaltaan Škodan tekemän tarjouksen hylkäämiseen.

Kaupunkiliikenteen hallituksen puheenjohtaja Eetu Kinnunen kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että Škoda on hankintapr

