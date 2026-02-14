Paikallisuutiset

Arja Laajalahti (vasemmalla) ja Aune Tolonen lähtivät Lehtikankaalla ulkoilemaan pakkassäähän. Kuva: Tanja Nuotio

Ystävyyttä voi ostaa – Kajaanilainen Arja tapaa säännöllisesti 90-vuotiaan Aunen, jonka hymy ilahduttaa

Arja Laajalahti tekee ystäväpalvelutyötä ja käy säännöllisesti Lehtikankaalla Aune Tolosen luona. Jutut rupesivat käyttämään heti hyvin yhteen. ”Ollaan kaksi eläkeläistä, niin ei tarvitse oikein mitään enää näytellä.”

Tanja Nuotio Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yksinäisyys kalvaa kainuulaisia. Sen sanoo suoraan myös kajaanilainen Aune Tolonen, 90, jolta on kuollut puoliso ja joka asuu yksin.

– Lääniä on tässä asunnossa. Kaksisarvisen kanssa taluttelen ihteeni, Aune naurahtaa ja osoittaa rollaattoria.

Mutta nyt Aune Tolosen keittiönpöytään Lehtikankaalla Kaja