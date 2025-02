Paikallisuutiset

8 haki Lehtikankaan rehtoriksi — 4 pääsi haastatteluun

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Lehtikankaan koulun rehtorihaku on edennyt Kajaanissa. Tehtävään on hakenut yhteensä kahdeksan henkilöä, joista neljä on nyt edennyt haastatteluun.

Tehtävä avautui, kun rehtori Kalle Komulainen valittiin Kajaanin kaupungin perusopetuksen johtajaksi. Kaupunki haastattelee hakijat ensi viikon perjantai