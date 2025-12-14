Paikallisuutiset

Yhdessä: Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua

Anni Heikkinen Kainuun Sanomat

Kaikille urheilun ystäville avoin Kainuun Urheilugaala järjestetään jälleen ensi vuonna, tällä kertaa perjantaina 23.1.2026 kello 18 alkaen Hotelli Kajanuksessa Kajaanissa. Järjestyksessään 16. Kainuun Urheilugaalassa juhlistetaan menestyneitä kainuulaisia urheilijoita ja valmentajien panosta sekä muistellaan kuluneen urheiluvuoden sykähdyttävimpiä hetkiä.

Katso video:

Kainuun Urheilugaala on saanut alun perin inspiraationsa valtakunnallisesta Urheilugaalasta, joka on suomalaisen huippu-urheilun ja liikunnan juhla. Valtakunnan Urheilugaalan tarina alkoi Helsingin Kaapelitehtaalta vuonna 2008.

Tapahtuman perustajat Hjallis Harkimo ja Risto Nieminen aloittivat tuolloin perinteen, josta on vuosien saatossa muodostunut koko kansan juhlapäivä. Tapahtuma on vuosien aikana vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen arvostetuimpana gaalana, ja nykyään Urheilugaalan oikeudenhaltijoita ovat Olympiakomitea, Paralympiakomitea, Veikkaus ja Yle.

Joka vuosi heti valtakunnallisen Urheilugaalan jälkeen tammi-helmikuun aikana järjestetään ympäri Suomen 15 maakunnallista Urheilugaalaa Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Varsinais-Suomessa, Etelä-Karjalassa, Hämeessä, Keski-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa, Pohjois-Savossa, Satakunnassa, Etelä-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Pohjanmaalla.

Kainuun Urheilugaalassa on nähty lavalla muun muassa artisti Johannes. Kuva: Tuomas Juntunen

Kainuun Urheilugaalan tavoitteena on antaa tunnustusta huipulla oleville ja sinne tähtääville kainuulaisille urheilijoille sekä liikunnan ja urheilun taustavoimille. Lisäksi gaalassa paljastetaan Kainuun liikunnan ja urheilun Hall of Fame -kunniagalleriaan nostettavat henkilöt.

Vuonna 2020 perustettu Kainuun liikunnan ja urheilun Hall of Fame on kunnianosoitus kainuulaisen urheilun sankareille ja liikunnan merkkihenkilöille. Kunniagalleriaan voidaan nimetä henkilöitä, jotka ovat kuuluneet omassa urheilulajissaan maailman eliittiin tai ovat muutoin vaikuttaneet poikkeuksellisella tavalla kainuulaiseen liikuntaan ja urheiluun.

Tähän mennessä Kainuun liikunnan ja urheilun Hall of Fameen on nostettu esimerkiksi kainuulaisia olympia- ja paralympiavoittajia, kuten Heikki Savolainen ja Ari Lehto sekä maailmanmestareita, kuten Aila Flöjt, Matti Heikkinen ja Janne Pesonen.

Aila Flöjt on kainuulainen urheilulegenda ja pitkäaikainen urheilujärjestötoimija, joka voitti maajoukkueurallaan vuosina 1975 ja 1977 maailmanmestaruuskultamitalit hiihtosuunnistuksen viestijoukkueen jäsenenä. Kuva: Tuomas Juntunen

Palkitsemisten lisäksi Kainuun Urheilugaalassa on luvassa kolmen ruokalajin juhlaillallinen, joka sisältää monipuolisen salaattipöydän ja kainuulaista hirvipataa Puikkokosken hirvestä karpaloilla, juustoleivällä ja kasvisvaihtoehtona härkispataa karpaloilla ja suppilovahveroilla.

Illan aikana lavalle nousevat myös Kajaani Gymnasticsin voimistelijat ja kuhmolainen Carvalacciduo, joten näitä juhlia ei kannata jättää väliin.

Illalliskortti sisältää gaalaohjelman ja kolmen ruokalajin juhlaillallisen buffet-noutopöydästä. Kuva: Tuomas Juntunen

Kainuun Urheilugaalan järjestelyistä vastaa Kainuun Liikunta ry. Kainuun Urheilugaalaan voi ilmoittautua 11.1.2026 saakka osoitteessa www.kainuunurheilugaala.fi

Yhdessä-palsta on tuotettu 4H Kainuun, Kainuun Liikunnan, MLL:n ja Kainuun Sanomien yhteistyönä. Palstalla kerrotaan alueellisesta järjestötyöstä ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä.