Lounasta syö päivittäin Sotkamon peruskoululaisista noin kolme neljästä oppilaasta. Kuva: Emma Toikkanen

Ovatko Sotkamon nuoret tytöt krantumpia kuin ennen? – kouluruoan laatu on laskenut erityisesti tyttöjen mielestä

Kouluruoka puhututtaa Sotkamossa jälleen. Tilastojen valossa erityisesti nuorten tyttöjen mielipiteet ruoasta ovat laskeneet.

Kainuun Sanomat

Tänä vuonna toteutetun kouluterveyskyselyn mukaan sekä ala- että yläasteikäisten sotkamolaisten tyttöjen mielipiteet kouluruoasta ovat laskeneet.

Erityisesti koululounaan laatu- ja maku laskivat edellisistä kyselyistä.

Yläastetta käyvien 8. ja 9. -luokkalaisten tyttöjen mielestä eniten on laskenut ruo

