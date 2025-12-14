Paikallisuutiset
Ovatko Sotkamon nuoret tytöt krantumpia kuin ennen? – kouluruoan laatu on laskenut erityisesti tyttöjen mielestä
Kouluruoka puhututtaa Sotkamossa jälleen. Tilastojen valossa erityisesti nuorten tyttöjen mielipiteet ruoasta ovat laskeneet.
Tänä vuonna toteutetun kouluterveyskyselyn mukaan sekä ala- että yläasteikäisten sotkamolaisten tyttöjen mielipiteet kouluruoasta ovat laskeneet.
Erityisesti koululounaan laatu- ja maku laskivat edellisistä kyselyistä.
Yläastetta käyvien 8. ja 9. -luokkalaisten tyttöjen mielestä eniten on laskenut ruo