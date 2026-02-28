Paikallisuutiset

Vuolijoella ikänsä asunut Heikki Huusko on tottunut vierailemaan vaimonsa luona Emmakodin hoivayksikössä monta kertaa viikossa. Siirron jälkeen etäisyys pariskunnan välillä kasvaa kymmenien kilometrin mittaiseksi. Kuva: Antti Huusko

90-vuotias Heikki Huusko vierailee puolisonsa luona monta kertaa viikossa – käynnit jäävät harvaan, kun Vuolijoen hoitokoti lakkautetaan

Vuolijoen Emmakoti lakkautetaan huhtikuun loppuun mennessä. Vaakalaudalla on myös terveysasema, jonka lopettamispäätös on jo hyväksytty aluehallituksessa. Kyläläiset eivät silti luovuta.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Olohuoneessa on hiljaista. Seinän takaa keittiöstä kantautuu tasainen jääkaapin hurina, joka tuo mieleen vierailut isovanhempien luona.

Televisiossa miehet kilpailevat olympialaisissa yhdistetyn parikilpailussa. Selostusta ei kuulu ulkopuolisille, sillä äänet on kytketty suoraan Heikki Huuskon kuulol

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä