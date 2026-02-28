Paikallisuutiset
90-vuotias Heikki Huusko vierailee puolisonsa luona monta kertaa viikossa – käynnit jäävät harvaan, kun Vuolijoen hoitokoti lakkautetaan
Vuolijoen Emmakoti lakkautetaan huhtikuun loppuun mennessä. Vaakalaudalla on myös terveysasema, jonka lopettamispäätös on jo hyväksytty aluehallituksessa. Kyläläiset eivät silti luovuta.
Olohuoneessa on hiljaista. Seinän takaa keittiöstä kantautuu tasainen jääkaapin hurina, joka tuo mieleen vierailut isovanhempien luona.
Televisiossa miehet kilpailevat olympialaisissa yhdistetyn parikilpailussa. Selostusta ei kuulu ulkopuolisille, sillä äänet on kytketty suoraan Heikki Huuskon kuulol