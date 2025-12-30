Ihmiset
Äidistä ja tyttärestä tuli läheisempiä näin yksinkertaisella mallilla – Etäohjaus on parantanut jo satoja suhteita
Äidin ja tyttären jaetuilla kokemuksilla on iso merkitys nuoren mielenterveyden suojaamisessa. Tyttö olet helmi -toimintaan osallistuneet Vilja Pietiäinen ja hänen tyttärensä Liinu kokevat, että yhteiset tehtävät ja etäkeskustelut ohjaajan kanssa toivat arkeen lisää läheisyyttä ja keskinäistä aikaa.
Leikkaamalla ja liimaamalla tehdyssä julisteessa näkyy äidin ja tyttären yhteisiä toiveita ja unelmia. Valokuvissa Stella-koira juoksee rannalla molempien lempimaisemissa.
Vilja Pietiäinen ja hänen 18-vuotias tyttärensä Liinu esittelevät Mannerheimin lastensuojeluliiton Tyttö olet helmi -toiminnassa