Äidistä ja tyttärestä tuli läheisempiä näin yksinkertaisella mallilla – Etäohjaus on parantanut jo satoja suhteita

Äidin ja tyttären jaetuilla kokemuksilla on iso merkitys nuoren mielenterveyden suojaamisessa. Tyttö olet helmi -toimintaan osallistuneet Vilja Pietiäinen ja hänen tyttärensä Liinu kokevat, että yhteiset tehtävät ja etäkeskustelut ohjaajan kanssa toivat arkeen lisää läheisyyttä ja keskinäistä aikaa.

Vilja Pietiäinen teki Liinun kanssa julisteen asioista, jotka ovat heidän elämässään tärkeitä. He löysivät paljon yhteistä. Kuva: Vilja Pietiläinen

Marjo Oikarinen Kainuun Sanomat

Leikkaamalla ja liimaamalla tehdyssä julisteessa näkyy äidin ja tyttären yhteisiä toiveita ja unelmia. Valokuvissa Stella-koira juoksee rannalla molempien lempimaisemissa.

Vilja Pietiäinen ja hänen 18-vuotias tyttärensä Liinu esittelevät Mannerheimin lastensuojeluliiton Tyttö olet helmi -toiminnassa