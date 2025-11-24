Paikallisuutiset

Sairastuneen nuoren ruokavalio on yleensä hyvin yksipuolinen. Arkistokuva. Kuva: Elma Huusko

”Ajatellaan, että jokaisen suupalan pitäisi olla terveellinen” – sosiaalisen median sisältö vääristää nuorten kehonkuvaa

Yhteiset ateriat ja somen rajoittaminen ovat pieniä askeleita kohti tervettä ruoka- ja kehosuhdetta.

Mitä enemmän nuori viettää aikaa somessa, sitä suurempi riski on hänen kehonkuvansa vääristymiselle, toteaa kajaanilainen lastentautien erikoislääkäri Jenny Karjalainen.

Sosiaalisessa mediassa leviävä sisältö on ulkonäköpainotteista ja epärealistista ja voi kannustaa pakonomaiseen liikuntaan ja syömi