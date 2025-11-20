Urheilu
Akatemian tie vie Vuokatin kiekkoilua eteenpäin – 18-vuotiaat Mestikseen
Vuokatti Team Sport saavutti paikan U18 Mestikseen. VTS:n joukkue on osa urheiluakatemiaa, joka on tuonut Vuokattiin rutkasti pelaajia muualta.
Vuokatti Team Sportin jääkiekkojaoston yhdyshenkilö Harri Heikkinen on kiireinen alkuviikosta.
Syy kiireeseen on selvä. Vuokatti Team Sportin ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian alle 18-vuotiaiden joukkue saavutti viikonloppuna Suomi-sarjan lohkonsa voiton. Se tietää joukkueelle nousua U18 Mestikseen.
U