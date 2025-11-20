Urheilu

VTS/VRUA U18-ikäluokan joukkue selvitti tiensä U18 Mestikseen. Joukkue koostuu urheiluakatemian jääkiekkoilijoista. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Akatemian tie vie Vuokatin kiekkoilua eteenpäin – 18-vuotiaat Mestikseen

Vuokatti Team Sport saavutti paikan U18 Mestikseen. VTS:n joukkue on osa urheiluakatemiaa, joka on tuonut Vuokattiin rutkasti pelaajia muualta.

Kainuun Sanomat

Vuokatti Team Sportin jääkiekkojaoston yhdyshenkilö Harri Heikkinen on kiireinen alkuviikosta.

Syy kiireeseen on selvä. Vuokatti Team Sportin ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian alle 18-vuotiaiden joukkue saavutti viikonloppuna Suomi-sarjan lohkonsa voiton. Se tietää joukkueelle nousua U18 Mestikseen.

