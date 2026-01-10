Paikallisuutiset

Tasavallan presidentti Alexander Stubb vieraili Kainuussa 18.–19. helmikuuta. Vierailunsa aikana presidentti esiintyi yleisötilaisuudessa ja vieraili eri kohteissa maakunnassa. Kaukametsän yleisötilaisuuden yhteydessä hän myös tapasi yleisöä, kuten Arttu Huovisen, joka pääsi selfieen presidentin kanssa. Kuva: Miika Manninen

Alkuvuoden kohokohta oli presidentti Alexander Stubbin Kainuun vierailu, mutta uutisvuoteen mahtui paljon muutakin – katso tästä Kainuun Sanomien vuoden 2025 lehtikuvat

