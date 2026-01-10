Kainuun Sanomien uusi päätoimittaja on Anne Moilanen: ”Tuntuu tosi merkitykselliseltä tulla takaisin Kainuuseen” Napiksella vietetään juhlavuotta ja tänä vuonna tanssit leviävät vaaralta ympäri maakuntaa TILAA: Uutisia, joita muut eivät kerro » Anna lahjaksi lukemattomia tarinoita. Tilaa 🎁 alk. 2 kk 27,90 € » Paikallisuutiset Tasavallan presidentti Alexander Stubb vieraili Kainuussa 18.–19. helmikuuta. Vierailunsa aikana presidentti esiintyi yleisötilaisuudessa ja vieraili eri kohteissa maakunnassa. Kaukametsän yleisötilaisuuden yhteydessä hän myös tapasi yleisöä, kuten Arttu Huovisen, joka pääsi selfieen presidentin kanssa. Kuva: Miika Manninen Alkuvuoden kohokohta oli presidentti Alexander Stubbin Kainuun vierailu, mutta uutisvuoteen mahtui paljon muutakin – katso tästä Kainuun Sanomien vuoden 2025 lehtikuvat Miika Manninen Kainuun Sanomat La 10.1.2026 klo 10:15 0 MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy Paikallisuutiset Presidentti Vaalit Kulttuuri Alexander Stubb Unicef Kuntavaalit Iiro Rantala Linnan juhlat Valokuvat Journalismi Kommentoi (0) Ilmoita asiavirheestä Mistä kahvipöydissä juuri nyt puhutaan? Maksuton uutiskirjeemme paketoi sinulle viikoittain Kainuun kiinnostavimmat uutiset ja ilmiöt Kiitos tilaamisesta! Lue myös LuetuimmatKajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen on irtisanoutunut – ”Muutos voi olla mahdollisuus” Paikallisuutiset 8.1. | Päivitetty 8.1. Kadun päälle tuleva yhdyskäytävä yhdistää Valjuksen uuden hotellin vanhaan – näin paljon on Kajaanissa hotellihuoneita Paikallisuutiset 9.1. | Päivitetty 9.1. Raja-aidan aliurakoitsijat jättivät laskut maksamatta Kuhmossa – moni kuhmolainen majoittaja käärmeissään Paikallisuutiset 8.1. Nainen ihmetteli, miten yhdellä myyjällä oli niin paljon haluttuja keräilyesineitä – Soitto Postiin paljasti ikävän totuuden Kotimaa 6.1. Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja luopuu osa-aikaisuudesta, mutta jatkaa puheenjohtajana Paikallisuutiset 9.1. TuoreimmatAlkuvuoden kohokohta oli presidentti Alexander Stubbin Kainuun vierailu, mutta uutisvuoteen mahtui paljon muutakin – katso tästä Kainuun Sanomien vuoden 2025 lehtikuvat Paikallisuutiset 10:15 Kirkonmäeltä: Näin on aina ollut – vai onko? Mielipiteet 9:00 Krista Ohtosen perheelle on pyöritelty päätä ja mulkoiltu – kajaanilainen äiti kertoo arjestaan viiden nepsy-lapsen kanssa Paikallisuutiset 8:00 Lukijan mielipide: Huomaammehan, välitämmehän? Mielipiteet 7:30 Vuoden 2025 kainuulainen -ehdokkaat julki – äänestä tästä Paikallisuutiset 7:30 Kaupallinen yhteistyöHajuvesi ei haise, vaan tuoksuu Mainos Bazoom GroupMiksi sisällöntuotanto on yrityksesi näkyvyyden selkäranka? Mainos Wuohi DigitalOletko harkinnut kesätyöpaikkaa paikallisessa mediassa? Hae Hilla Groupille! Mainos Hilla GroupKainuun Jälki -podcastit keräävät Kainuusta kotoisin olevien mielenkiintoisia tarinoita - tusina tarinaa kuunneltavissa tästä Mainos Kainuun JälkiAnna itsellesi lahja, joka kestää – opi tulevaisuuden taitoja maksutta Mainos Edukamu