Aluevaaliehdokkaan mielipide: Miten oot jaksellut?

"Mitä ihmettä tuon Liisan kanssa pitäisi tehdä?" huokaa perheen äiti tuijottaessaan teini-ikäisen tyttären huonetta. Tytär on syksyn mittaan sulkeutunut yhä enemmän huoneeseensa, harrastukset ovat jääneet ja luokanvalvojaltakin on tullut huolestuneita viestejä siitä, että Liisa näyttää kovin ahdistuneelta nykyään. Apua on haettu kuraattorilta, mutta näyttää siltä, ettei sekään tuki ole riittävä.

Kaisa-äidin omat voimavarat perheen ja työn kanssa tasapainoillessa ovat vähissä. Omat sosiaaliset suhteet ovat jääneet liian vähälle huomioille, kun myös omat ikääntyvät vanhemmat vaativat oman osansa. Mummu kaatui alkutalven liukkailla ja parantelee edelleen itseään vuodeosastolla. Ukki ei osaa oikein huolehtia itsestään yksin ollessaan ja on kovin yksinäinenkin. Mikäli tilanne vielä heikkenee, pitänee ukille etsiä paikka jostain hoivapaikasta.

Tämä tarina tai sen osat voisivat olla lähes kenen tahansa suvun elämästä. Elämänkaaren jokaisessa kohdassa piilee tilanteita, joissa voidaan tarvita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Kuinka moni näistä tilanteista voisi olla kirjoitettavissa toisin varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän työn avulla? Voisiko arjessa jaksamista tukea paremmin?

Hyvinvointialueen peruspalvelujen kehittäminen on yksi sote-uudistuksen pääpainopistealueista. Ennaltaehkäisevään työhön, toimivaan ja helposti saavutettavaan perusterveydenhuoltoon sekä sosiaalipalveluihin panostaminen siirtää raskaampien palvelujen tarvetta myöhemmäksi tai ehkäisee niiden tarpeen kokonaan.

Kustannuspaineita hillitään parhaiten panostamalla lähipalveluihin, nopeaan palveluihin pääsyyn ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Kehittämistyötä tehtäessä on äärimmäisen tärkeää huomioida kunnan ja hyvinvointialueen palvelujen rajapinta. Samoin kuin palvelujen tulee neuvotella keskenään ja muodostaa yhtenäinen verkko asiakkaiden kannattelemiseksi.

Kuntien pitää huolehtia ennaltaehkäisevästä työstä läpi ihmisen elämänkaaren. Kaikenikäisten terveyteen ja hyvinvointiin on syytä panostaa. Se on sekä inhimillisesti tärkeää että taloudellisesti viisasta. Monia tarinoita voisi siten kirjoittaa toisenlaisiksi, jaksamista tukeviksi.

"Voi että kun oli niin hieno juttu, että koululla jatkui se taidekerho, missä Liisa on tykännyt käydä. Siellä tuntuu olevan niin samanhenkisiä kavereita ja taitava ohjaaja, joka saa nuoret innostumaan. Taitaapa samalla opettaa tunnetaitojakin taiteen avulla. " Näin miettii perheen äiti tyttären tyytyväisiä kasvoja katsoessaan. Äiti on myös mielissään siitä, että koulun nuorista pidetään hyvää huolta moniammatillisessa tiimissä, kun hyvinvointialueen valtuutetut ovat päättäneet vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita.

Äiti itse jaksaa arkea paremmin, kun saa osallistua kerran viikossa kansalaisopiston valokuvauskurssille. Työpaikalla on myös syksyn mittaan paljon puhuttu siitä, miten voitaisiin tsempata toinen toistaan eteenpäin. On tuntunut niin hyvältä, kun välillä joku kysäisee, että miten oot jaksellut.

Huoli omista vanhemmista kasvaa myös, mutta hyvinvointialueen vanhuspalvelut ovat antaneet tosi hyviä vinkkejä siihen, mitä muuttuvissa tilanteissa kannattaisi tehdä. Mummu kuntoutuu syksyisen kaatumisen jälkeen ja ukki opettelee yksinoloa kotihoidon avulla. Hän on jopa innostunut käymään seniorikerhossa, missä on tavannut entisiä nuoruuden ystäviään uudelleen. Juttuja riittää aina kerhon jälkeen niin paljon kuin joku jaksaa kuunnella!

Piia Määttä

Anne Lukkari

aluevaaliehdokkaat (kesk.)

Sotkamo