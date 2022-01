Aluevaaliehdokkaan mielipide: Nuoret hereillä nyt!

Historian ensimmäiset aluevaalit ovat edessä 23.1., eivätkä ne tule olemaan mitkään turhanpäiväiset uuden hallintohimmelin mahdollistavat lippulappusten leimajaiset. Vuoden 2023 alusta vastuu sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille, joita valtakunnallisesti tulee olemaan 21.

Ylintä päätösvaltaa hyvinvointialueilla käyttävät aluevaltuustot, joiden päättäjiä valitaan nyt. Äänestysalueena vaaleissa on koko Kainuu, valtuustoon ei ole kunnilla kiintiöpaikkoja, jolloin yhden kunnan ehdokkaat voivat saada suurimman osan paikoista.

Tietenkin kaikki ehdokkaat luonnollisesti kotikunnasta ja puolueesta riippumatta ajavat koko Kainuun etua eivätkä pelkästään oman kuntansa.

Yli 15 vuotta valmisteilla ollutta ja lukuisia epäonnistuneita yrityksiä edeltänyttä sote-uudistusta ei tehty huvin ja urheilun vuoksi vaan korvaamaan taloudellisesti kestämätön sote-järjestelmä, jonka tehottomuuden seurauksena palvelujen saatavuus on heikentynyt, hoitojonot pidentyneet ja vuosittainen hintalappu kasvanut kasvamistaan.

Nyt on mahdollisuus luoda uutta, muuttaa toimimattomat ja tehottomat osat sotesta ja luoda taloudellisesti kestävämpi tapa tuottaa elintärkeät sosiaali-, terveys ja pelastuspalvelut ihmisille.

Onnistuneen uudistuksen toteuttaminen ei tule olemaan helppo tehtävä, eikä sitä pidä heti mennä tuomitsemaan ja pitämään mahdottomana. Uudistuksen tekeminen vaatii yritystä ja runsaasti yhteistyötä kuntien välillä sekä viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden että soten ja pelastustoimen työntekijöiden keskuudessa.

Lisäksi se vaatii osallisuutta meiltä kaikilta, vähintään sen verran että perehdymme ehdokkaisiin ja puolueiden linjoihin ja löydämme sieltä ne henkilöt, jotka ovat osaavia, uudistusmielisiä ja ajavat koko Kainuun asiaa.

Nyt on siis syytä olla hereillä ja käyttää ääntänsä. Monet eivät kuitenkaan tunnu olevan kiinnostuneita asiasta, ehkä siksi, etteivät tiedä mistä vaaleissa ja sote-uudistuksessa on kyse. Sen selityksen taakse on kuitenkin turha piiloutua.

Tietoa on jälleen tarjolla sitä kaipaaville ja ehdokkaita pääsee tarkastelemaan sekä tutustumaan heidän ajatuksiinsa ehdokassivuilta ja vaalikoneista. Joten nyt on korkea aika tarttua toimeen. Jos tuntuu, että sote-palvelut eivät kosketa sinua nyt, olethan nuori ja terve, mutta entä palveluiden tarpeesi 2030-luvulla. Niiden pohja ja suunta luodaan nyt.

Varsinkin te Sotkamon nuoret, erityisesti lukio- ja ammattikouluikäiset, jotka olette vasta ansainneet äänioikeutenne. Käyttäkää sitä. Meillä nuorilla on usein palavin halu muuttaa maailmaa, rohkeutta luoda uutta ja luonnollisesti tuoreimmat ideat, joita vanhat päättäjät eivät vain suostu arvostamaan ja kuuntelemaan.

Äänestäminen on tylsyydestään huolimatta tehokkain tapa osallistua yhteiskunnan muuttamiseen. Näytä siis kypsyytesi, älä päästää pessimismiä ja kyynisyyttä vallalle, vaan ota asioista ja ehdokkaista selvää ja käytä muutama minuutti yhdestä päivästäsi äänestämiseen! Ei se vaikeaa ole!

Muista myös rohkaista ja muistuttaa ihmisiä ympärilläsi tekemään samoin. Lähtekää vaikka kavereiden kanssa yhdessä äänestämään!

Tia-Maria Tikkanen

aluevaaliehdokas (kesk.)

Janne Hyvönen

Sotkamon Keskustanuoret

