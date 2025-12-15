Paikallisuutiset
Aluevaltuusto toivoi työrauhaa säästöpaineiden keskellä – ”Olemme jo etukäteen pahoillamme muutoksista”
Hyvinvointialueen valtuusto äänesti ryhmärahasta ja kokouspalkkioista. Alkuvuonna vuorossa ovat päätökset kolmen miljoonan euron lisäsäästöistä.
Loppuvuonna sulanut ylijäämä ja tavoite tulevien vuosien hyvistä taloudellisista tuloksista herättivät keskustelua Kainuun hyvinvointialueen valtuustoa maanantaina. Alijäämiä on katettavana noin 30 miljoonaa euroa.
Ainoa muutosesitys tuli perussuomalaisilta ja koski ryhmärahan maksun lopettamista. Se