KAO konservatorio esiintyi Kaukametsän salissa kesäkuussa 2023. Kuva: Inka Hurskainen

Ammattimuusikoita valmistuu jatkossa entistä monipuolisemmasta Kainuun konservatoriosta

Kainuussa voi pian opiskella muusikoksi myös klassisen musiikin opintolinjalla. Tähän asti rytmimusiikki on ollut ainoa suuntautumisvaihtoehto.

Maria Kurtti Kainuun Sanomat

Kainuun musiikkiopiston rehtori Eeva-Maria Nivalainen ja KAO konservatorion tutkintovastaava Tapani Komulainen ovat innoissaan. Ensi syksystä alkaen musiikkiopisto ja ammattiopisto yhdistävät voimansa ja vastaavat yhdessä musiikkialan perustutkinnon opintokokonaisuudesta Kajaanissa.

