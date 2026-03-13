Urheilu
Vuokatti–Ruka-urheiluakatemian urheilijoille ja kasvateille menestystä nuorten MM-kisoista
Vuokatti–Ruka urheiluakatemian urheilijat ja kasvatit menestyivät useassa lajissa vahvasti viime viikolla järjestetyissä nuorten MM-kilpailuissa.
Kaikki maastohiihdon nuorten MM-mitalistit Vuokatti-Ruka urheiluakatemian kasvatteja. Hiihtomitaleita juhlittiin sekä Arberissa käydyissä nuorten ampumahiihdon MM-kisoissa että Lillehammerissa järjestetyissä nuorten maastohiihdon MM-kilpailuissa, tiedotti Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian viestinnän as