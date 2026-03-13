Urheilu

Kuvassa juhlitaan Inka Hämäläisen pronssimitalia. Kuva: Finnish Biathlon Ibu Cup Team and Juniors

Vuokatti–Ruka-urheiluakatemian urheilijoille ja kasvateille menestystä nuorten MM-kisoista

Vuokatti–Ruka urheiluakatemian urheilijat ja kasvatit menestyivät useassa lajissa vahvasti viime viikolla järjestetyissä nuorten MM-kilpailuissa.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kaikki maastohiihdon nuorten MM-mitalistit Vuokatti-Ruka urheiluakatemian kasvatteja. Hiihtomitaleita juhlittiin sekä Arberissa käydyissä nuorten ampumahiihdon MM-kisoissa että Lillehammerissa järjestetyissä nuorten maastohiihdon MM-kilpailuissa, tiedotti Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian viestinnän as

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä