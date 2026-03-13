Urheilu

Hyvän sään aikana -hankkeen projektipäällikkö Anni Heikkisen tavoitteena on auttaa tapahtumajärjestäjiä varautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sään ääri-ilmiöihin. Arkistokuva. Kuva: Tuomas Juntunen

Vuokatti hiihto varaudutaan siirtämään esimerkiksi Ylä-Kainuuseen vuonna 2027, jos Vuokatissa ei ole lunta

Heikkinen kertoo, että Vuokatti hiihdon osallistumismaksun maksaneet ovat olleet hyvin harmissaan tapahtuman peruuntumisesta. Osa osallistujista oli jo saapunut Vuokattiin tapahtumaa varten ja siksi pettymys on ollut iso.

Hanna Turunen Kainuun Sanomat

Säätilan muutos oli arvaamaton ja Vuokatti hiihto 2026 peruttiin vain kahta päivää ennen tapahtumaa. Lunta ei ollut hiihtoreitillä tarpeeksi.

Osallistumismaksun maksaneet osallistujat ovat voineet päättää, siirretäänkö osallistuminen vuoden 2027 Vuokatti hiihtoon vai maksetaanko heille takaisin puole