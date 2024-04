Kotimaa

Analyysi: Keskustan tuolileikki pudottaa tuttuja nimiä – kahdesta saatavilla olevasta paikasta kova kisa tiedossa eurovaaleissa

Keskusta lähtee eurovaaleihin monien muiden puolueiden tavoin nimekkäällä listalla. Oppositiopuolueesta europarlamenttiin pyrkii useita entisiä ministereitä. Mutta viekö puheenjohtajakisa huomiota vaalikampanjalta?

Joonas Kuikka Kainuun Sanomat

Katri Kulmuni, Elsi Katainen, Mika Lintilä ja Petri Honkonen ovat keskustan eurovaaliehdokkaiden neljän kärki. Kuva: null

Keskusta lähtee eurovaaleihin puolustamaan kahta paikkaansa. Se pitäisi saada, jos keskusta onnistuu pitämään nykyiset kannatuslukunsa.

Keskustan gallup-kannatus on 11–12 prosentin tuntumassa. Eurovaaleissa reilulla kymmenellä prosentilla on saanut kaksi meppiä. Keskusta on puolestaan pystynyt suurin