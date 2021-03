Ulkomaat

Analyysi: Kuinka varastaa maata naapurilta onnistuneesti – Putinin tuplaoperaatio toimii Ukrainassa yhä vain, Krim on osa Venäjää ja Donbassissa sota jatkuu

Julkaistu: 19.3.2021 klo 18:30

Venäjällä on kaksi eri lusikkaa naapurimaansa Ukrainan sopassa. Siksi Venäjään virallisesti liitetyn Krimin ja Itä-Ukrainan Donbassin sodan ratkaisukeinotkin ovat erilaisia. Krimin "kansanäänestyksestä" on seitsemän vuotta. Kuusi vuotta sitten Valko-Venäjän Minskissä sovittiin EU-valtojen tuella Itä-Ukrainan rauhansuunnitelmasta, joka on edelleen toteuttamatta. Putinin kannalta nykytilanne taitaa vastata tavoitteita, kirjoittaa Matti Posio.