Sinileväkukintoja Kajaanissa Kesäniemessä 7. heinäkuuta 2025. Kuva: Kajaanin kaupunki

Kainuun uimavedet ovat tällä hetkellä pääosin sinilevättömiä

Kuivajärvellä, Haatajanjärvellä ja Vimpelinlammella levää on havaittu hieman. Levätilanne voi muuttua nopeastikin suuntaan jos toiseen.

Elisa Korhonen Kainuun Sanomat

Suomen ympäristökeskuksen tiedotteen mukaan Suomessa sinilevätilanne on pysynyt viime viikkoon verrattuna lähes ennallaan sisävesillä ja rannikolla. Avomerellä sinilevälauttoja on havaittu enemmän monin paikoin. Tilanne on tyypillinen keskikesälle.

