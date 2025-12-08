Paikallisuutiset
Maakuntavaltuusto kiitteli tavoitteita tulevaisuudesta – Oulujärven oikotie nousi yllättäen puheisiin
Valtuusto hyväksyi tavoitteen Kainuun muuttovoitosta. Vauvansa kanssa kokouksessa ollut vasemmistoliiton ryhmän puheenjohtaja Peppiina Kahakka kertoi tavoitteeseen liittyen oman ikävän kokemuksensa.
Kainuun elinvoiman parantaminen, uusien asukkaiden houkuttelu sekä saavutettavuus saivat huomiota, kun Kainuun uusi maakuntavaltuusto käsitteli maanantaina maakunnan tulevaisuuden tavoitteita.
Kyse on vuoteen 2045 ulottuvasta maakuntasuunnitelmasta ja vuosien 2026–2029 maakuntaohjelmasta.
Kaikki valtu