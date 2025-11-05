Paikallisuutiset

Jyrki Savolainen oli puhumassa keskiviikkona Kainuu Digital Summit -tapahtumassa. Hän käsitteli puheenvuorossaan datan käyttöä yrityksissä. Kuva: Maria Hoppania

Apulaisprofessorin mielestä kainuulaisyritysten pitäisi kiinnostua tekoälystä – varjopuoli on työpaikkojen katoaminen

Lappeenrannan teknillisen yliopiston apulaisprofessori Jyrki Savolainen toivoo, että Kainuuseen tulisi jatkossa alan osaamista.

Kainuun Sanomat

Miten kainuulaisyritykset saisivat tekoälystä ja suurteholaskennasta kaiken hyödyn irti?

Lappeenrannan teknillisen yliopiston apulaisprofessori Jyrki Savolainen toteaa, että Kainuun alueen yritysten pitäisi olla kiinnostuneita data-analytiikasta hyötyäkseen siitä.

– Ja kyllä ne ovatkin. Kun yritysten

