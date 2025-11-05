Paikallisuutiset
Apulaisprofessorin mielestä kainuulaisyritysten pitäisi kiinnostua tekoälystä – varjopuoli on työpaikkojen katoaminen
Lappeenrannan teknillisen yliopiston apulaisprofessori Jyrki Savolainen toivoo, että Kainuuseen tulisi jatkossa alan osaamista.
Miten kainuulaisyritykset saisivat tekoälystä ja suurteholaskennasta kaiken hyödyn irti?
Lappeenrannan teknillisen yliopiston apulaisprofessori Jyrki Savolainen toteaa, että Kainuun alueen yritysten pitäisi olla kiinnostuneita data-analytiikasta hyötyäkseen siitä.
– Ja kyllä ne ovatkin. Kun yritysten