Beirutin lapsille ei päivä paista

Kapernaum - Kaaoksen lapset

**** Amerikassa mikä tahansa ongelma on todellinen vasta sitten, kun se viedään oikeuteen. Siinä mielessä Nadine Labakin draama on lähtökohdiltaan amerikkalainen – vaikka Libanonin karuun todellisuuteen sijoittuukin. Kaksitoistavuotias Zain päättää haastaa omat vanhempansa, jotka ovat saattaneet hänet tähän kurjuuden ja julmuuden maailmaan. Kieltämättä juonenkäänne maiskahtaa teennäiseltä, mutta sitäkin aidompana ja vereslihaisempana vyöryy silmille Beirutin katujen rankka todellisuus. Maailma on surullisen täynnä Zainin tapaisia lapsia, joiden pitää yrittää kasvaa aikuiseksi aivan liian varhain. Tätä esittää ilmiömäinen Zain Al Rafeea , pakolaisen elämää itsekin kokenut poika. Pakomatka tuo Zainin elämään maassa laittomasti asuvan etiopialaisen siivoojan Rahulin ( Yordanos Shiferaw ). Elokuvan hätähuuto toistuu hänenkin kohdallaan. (Libanon/USA 2018)

Be Cool

** Get Shortyn hätäinen jatko-osa ei ole lainkaan cool, vaikka otsikkoa myöten sitä huutaakin. John Travoltan gangsterihahmo tahtoo tällä kertaa päteä musiikkibisneksessä. (USA 2005)

Harjunpää ja pahan pappi

** Vieläkin epätoivoisemmin cooliutta ja rankkuutta tavoittelee Olli Saarelan sovitus Matti Yrjänä Joensuun romaanista. Poliisikirjailijan toiseksi viimeisen romaanin empatiasta ja pohdiskelevasta otteesta ei kurttuotsaisessa jännärissä ole jälkeäkään. Tilalla on epätoivoista jäljitelmää 1990-luvun amerikkalaisista sarjamurhaleffoista. Peter Franzén ja Irina Björklund ovat yhtä väkinäisiä maanisena ylikonstaapeli Timo Harjunpäänä ja surutyötä yksin tekevänä vaimo Elisana. Elokuvan onttous on harmi sikälikin, että Sampo Sarkolan sydämellisesti hymyilevässä murhaajahahmossa olisi aineksia vaikka mihin suuren maailman jännäriin. (Suomi 2010)

Pekka Eronen