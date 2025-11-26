Paikallisuutiset
Black Friday käynnistää joulukaupan, josta on Kainuussa positiiviset odotukset – tutkailimme tunnelmia kolmessa erilaisessa liikkeessä
Vaikka arjessa etsitäänkin säästökohteita, joulun tunnelmaan ja lahjoihin halutaan Kainuussa panostaa. ”Ihmisten arki on kuitenkin tämän päivän uutisissa”, muistuttaa asiakas kivijalkaliikkeessä.
Perjantaina on Black Friday, ja jouluun on aikaa alle kuukausi. Mainokset kertovat, että Black Friday käynnistää todenteolla joulukaupan.
Katsastimme joulunalustunnelmia kolmessa erilaisessa liikkeessä Kajaanissa.
LapLap-liikkeessä myyjä Vesa Kiljunen pakkaa pahvilaatikoihin verkkokaupassa tehtyjä til