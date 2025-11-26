Paikallisuutiset

LapLapin yrittäjä Jouni Lukkari (edessä) odottaa joulumyynnistä hyvää. Tukkupuolen joulukauppa on jo tehty, mutta kuluttajapuolen kauppa on käynnissä. Taustalla myyjä Vesa Kiljunen. Kuva: Tanja Nuotio

Black Friday käynnistää joulukaupan, josta on Kainuussa positiiviset odotukset – tutkailimme tunnelmia kolmessa erilaisessa liikkeessä

Vaikka arjessa etsitäänkin säästökohteita, joulun tunnelmaan ja lahjoihin halutaan Kainuussa panostaa. ”Ihmisten arki on kuitenkin tämän päivän uutisissa”, muistuttaa asiakas kivijalkaliikkeessä.

Kainuun Sanomat

Perjantaina on Black Friday, ja jouluun on aikaa alle kuukausi. Mainokset kertovat, että Black Friday käynnistää todenteolla joulukaupan.

Katsastimme joulunalustunnelmia kolmessa erilaisessa liikkeessä Kajaanissa.

LapLap-liikkeessä myyjä Vesa Kiljunen pakkaa pahvilaatikoihin verkkokaupassa tehtyjä til

