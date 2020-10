Eduskunnasta: Budjettiriihestä kasvun ja hyvinvoinnin aineksia

Kirjoittaja on oululainen kansanedustaja (sd.) ja eurooppa- ja

omistajaohjausministeri.

Eduskunnan syksyä sävyttää ensi vuoden valtion talousarvion käsittely. Tänä vuonna laadimme hallituksessa budjettia täysin poikkeuksellisessa tilanteessa: korona koettelee Suomea ja maailmaa uhaten niin terveyttämme kuin vaarantaen työpaikkoja.

Oli tehtävä päätöksiä, jotka toisaalta auttavat tässä ja nyt, mutta myös elvyttävät talouttamme ja tukevat maamme nousua koronakriisin jälkeen.

Koronapandemia ei ole ainoa haasteemme. Meidän on kyettävä löytämään lääkkeet myös ilmastonmuutokseen ja muuttuvan maailman tuomiin murroksiin. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että panostamme myös tulevaan. On koulutettava ihmisiä, tuettava lapsia ja nuoria perheineen sekä satsattava tutkimukseen.

Olen hyvilläni, että vuoden 2021 budjetti tarjoaa eväitä sekä koronakriisistä selviämiseen että sitä seuraavaan jälleenrakentamisen aikaan. Elpymiseen on panostettu niin kotimaassa kuin EU:ssa runsaasti. Tämä onkin tärkeää, sillä jotta Suomi nousisi, on myös Euroopan noustava. Vientivetoinen taloutemme ei pärjää ilman kysyntää EU:n sisämarkkinoilla.

Tärkein tulevaisuusteko on oppioikeuden ja samalla opintojen maksuttomuuden laajentaminen toiselle asteelle. Pelkkä peruskoulupohja kantaa enää harvoin työmarkkinoilla. Oikeus koulutukseen on myös samalla lupaus nuorillemme siitä, että heidän ei anneta pudota yhteiskunnan turvaverkosta aikuisuuden kynnyksellä. Myös esitys varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta on paitsi työllisyyttä tukeva toimi, myös tuen osoitus suomalaisille lapsiperheille.

Elämänkaaren toiseen päähän kohdistuu sen sijaan budjetin tärkein oikeudenmukaisuusteko. Hoitajamitoitus saadaan viimein maaliin ja sen rahoitus on mukana budjetissa. Koko kansanedustaja-aikani me demarit olemme tehneet kovasti töitä vanhuspalvelulain täydentämiseen eteen ja nyt se on totista totta.

Hyvä uutinen on myös se, että laskusuunnassa olevista rahapelituotoista tukea saavien järjestöjen rahoitus turvattiin budjetissa. Näiden tärkeiden hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikunta- sekä harrastusjärjestöjen toiminta on entistä arvokkaampaa nyt, kun korona koettelee meitä monin tavoin.

Pienen maan voimavara on ollut pitää kaikki mukana: jokainen on arvokas, jokainen tarvitaan rakentamaan Suomea. Näin on myös nyt.

Hyvinvointivaltiota vahvistetaan myös kriisiaikoina.