Eduskunnasta: Hyvinvointia Kainuuseen – on tärkeää saada lähipalvelut kuntakeskuksiin, ja niiden tasosta tarvitaan yhteistä näkemystä

Hyvinvointialueen valmistelu on Kainuussa aloitettu, hyvä niin. Kainuun nykymuotoisen sote-kuntayhtymän toimintahan on Kainuun hallintokokeilun aikaista järjestämistä. Tuleva hyvinvointialue kattaa koko Kainuun maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, erikoissairaanhoidon sekä pelastustoimen ja näihin toimintoihin liittyvät tukipalvelut muun muassa puhtaanapidon ja ruokahuollon järjestämisen.

Näiden kaikkien edellä mainitsemieni toimintojen osalle tulee muutoksia. Nämä muutokset on tehtävä hyvässä yhteistyössä, johon pitää pureutua kaikella voimalla. On tärkeää tehdä muutokset niin, että palvelut järjestetään kaikki näkökulmat huomioiden, ja ettei henkilöstölle aiheuteta yhtään ylimääräistä sydämentykytystä.

Hyvinvointialueen saaminen hyvään toiminnalliseen kuosiin on erityisen tärkeää. Siksi valmisteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. On tärkeää saada lähipalvelut Kainuun jokaiseen kuntakeskukseen, minkä tasoisina, siinä tarvitaan yhteistä näkemystä hyvinvointialueen valmistelussa, mutta myös valitun valtuuston ja hallituksen hyvää yhteistyötä.

* * *

Kuluvan syksyn aikana valmistelu etenee valmistelutoimielimessä, joka toimii hyvinvointialueiden perustamisesta annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamislain mukaan.

Valmistelutoimikunnalle voidaan perustaa seurantaryhmä, ja meillä täällä Kainuussa näin on tehtykin. Ryhmä on nimetty poliittiseksi seurantaryhmäksi.

Olen kuullut, ettei kaikilla hyvinvointialueilla ole perustettu seurantaryhmää. Jos näin on, silloin annetaan hyvin vahva mandaatti valmistelutoimikunnalle. Uskon, että hyvällä seurannalla saavutetaan hyvä lopputulos, missä huomioidaan tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus sekä myös tuottavuuden näkökulma.

* * *

Henkilökunnan saaminen hyvinvointialueelle on todella tärkeää. Ilman osaavaa ja aktiivista henkilökuntaa valmisteluvaihekaan ei tule pärjäämään. Varsinaisen toiminnan käynnistäminen on hyvä saada liikkeelle jouheasti, ja siihen on henkilökunnalla sekä sen toimivuudella suuri merkitys.

Esimiestoiminta on noussut esille aina silloin tällöin nykyisen soten toiminnan aikana. Johtaminen on asia, jota on syytä valmistelussa korostaa, vaikka se ei suoranaisesti valmistelun tähän vaiheeseen liitykään.

Ehdokkaiden olisi lähdettävä liikkeelle kertomaan kansalaisille teemoistaan ja samalla nostamaan äänestysaktiivisuutta.

Vaalit ovat vajaan kolmen kuukauden kuluttua. Aika kuluu nopeasti ja vielä on välissä joulun ja uudenvuoden pyhät, joten totaalista kampanjointiaikaa on todella vähän. Tästä syystä olisi aika alkaa käydä keskustelua Kainuun hyvinvointialueen palveluista.

Ehdokkaiden olisi lähdettävä liikkeelle kertomaan kansalaisille teemoistaan ja samalla nostamaan äänestysaktiivisuutta. Tulee vain eittämättä mieleen, että ollaanko hyvinvointialuevaalit käymässä some-vaaleina, joka ei näy muualla kuin sosiaalisen median kanavilla. Itse kannatan kunnon vanhan ajan torikampanjointia.

Kirjoittaja on sosiaalidemokraattien kajaanilainen kansanedustaja.

