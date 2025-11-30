Kotimaa

Ei näin: lapsi matkusti irrallaan auton etupenkillä, vaikka kaupasta löytyy sopiva turvaistuin jokaiselle

Turvalaiteasiantuntija Rami Anttila muistuttaa, että hyvän turvakaukalon saa 150 eurolla ja lapsen koko kasvuiäksi riittävät turvalaitteet maksavat 800–1000 euroa.

Yhtä turvaistuinta voi parhaimmillaan käyttää jopa kouluikään saakka. Esimerkiksi BeSafe Beyond -istuin sopii vielä 125-senttiselle tai 22 kiloa painavalle lapselle eli noin 6-vuotiaaksi asti, ja istuma-asennon voi kääntää, Rami Anttila näyttää. Kuva: Kari Pitkänen

Kari Pitkänen Kainuun Sanomat

Isällä on iso ja tuunattu BMW, mutta pojalta puuttuu turvaistuin. Poika istuu etupenkillä, ja hänen päänsä on kaukana selkänojasta aivan kojelaudan oikeassa kulmassa.

Arviolta noin 7-vuotias lapsi matkustaa ilman turvaistuinta ja ehkä ilman turvavyötäkin. Ainakaan vyö ei ole kireällä kuten pitäisi.

