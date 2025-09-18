Paikallisuutiset

Visit Rovaniemen Sanna Kärkkäinen puhui syyskuun 10. päivä Kajaanissa Visit Finlandin järjestämässä matkailun kehittämisseminaarissa. Kuva: Elisa Korhonen

Ei toista joulupukkia, vaan selkeästi kainuulainen matkailubrändi, kannustaa Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen

Matkailun kehittäminen on yksi Kainuun tärkeimmistä tavoitteista. Oppeja voi ottaa Rovaniemeltä, missä matkailu on hurjassa nousukiidossa.

Kainuun Sanomat

Miten Kainuu voisi saada matkailunsa lentoon kuin Lappi, mutta välttää sudenkuopat?

Tästä Visit Rovaniemen toimitusjohtajalla Sanna Kärkkäisellä on paljon sanottavaa.

Ensinnäkin Kärkkäinen kannustaa ottamaan lähialueiden vetovoimaisista kohteista kaiken irti. Esimerkiksi Rovaniemen matkailubuumi sätei

