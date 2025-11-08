Urheilu

Kajaanin telinevoimistelijoiden Helli ja Alisa olivat oman kisaurakkansa jo suorittaneet ja saaneet mitalit kaulaan. Kuva: Elisa Korhonen

Ensimmäiset telinevoimistelukisat Kajaanihallilla keräsivät rutkasti kehuja – uudet tilat mahdollistavat SM-tason kilpailujen järjestämisen

Kajaanin telinevoimisteluseuran ensimmäinen kisaviikonloppu päättää kuluneen kauden. Jatkoa on luvassa ensi vuonna.

Kajaanihallissa on vilkas viikonloppu, kun muiden lajien pelien ja turnausten lisäksi siellä kilpaillaan telinevoimistelussa uudistetulla alueella ensimmäistä kertaa. NTV kilpalinjan luokkakilpailuihin osallistuu paikallisten Kajaanin telinevoimisteluseuran urheilijoiden lisäksi kilpailijoita Oulust

