Eero Hiljanen koiransa Jehun kanssa. Erämajalla ja luontoharrastusten parissa aika ei käy pitkäksi. Kuva: Maria Hoppania

Entinen safariyrittäjä tekee luontoseikkailuistaan Youtube-videoita – ”Yritän säilyttää oman tyylini”

Eero Hiljasen matka Petsamoon sai erikoisen käänteen, kun hän soitti ystävälleen satelliittipuhelimella. Matkailu oli hänen mielestään mukavaa, mutta sitä aikaa hän ei enää kaipaa.

Maria Hoppania Kainuun Sanomat

Olemme Eero Hiljasen kotitilan mailla Paltamossa. Siellä sijaitsee tiheän metsän ympäröimä erämaja. Matka erämajalle kulki läpi mutkikkaan tien, jonka ylle puut kaareutuivat lumen painosta. Lumi pölisi, ja oksat raapivat auton pintaa.

Erämajalla Jehu-koira odotti kiltisti omistajaansa.

Yksi pihalla se