Varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja JUKOn luottamusedustaja Anna Minkkinen näkee, että keskustelut ovat vieneet asioita eteenpäin. Kuva: Miika Manninen

Epäkohtien selvittäminen on jatkunut Kajaanin päiväkodeissa – askeleita on otettu eteenpäin, mutta tietyt asiat hiertävät vielä

Lokakuussa Kajaanin varhaiskasvatuksen työntekijät antoivat palauteryöpyn. Nyt palautetta on kuukauden ajan käyty läpi päiväkodeissa.

Kainuun Sanomat

Kajaanin päiväkotien työntekijöiden esille nostamien epäkohtien selvittely on jatkunut varhaiskasvatuksessa syksyn aikana. Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Mattila kertoo, että asioista on keskusteltu laajemmalla kokoonpanolla, mutta erityisesti päiväkotien johtajat ovat käyneet asioita läpi työntek

